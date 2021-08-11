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На Украине назвали гипотетической возможность размещения ПВО США

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Заявления о потенциальном размещении американских средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины следует рассматривать лишь как гипотетическую возможность. Об этом в среду, 11 августа, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Так он прокомментировал соответствующее предложение вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова.

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«Я думаю, что заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант по укреплению безопасности на Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время пригласить американцев для установки военных баз», — пояснил Никифоров в ходе брифинга.

По его словам, подобные инициативы являются только размышлениями.

«Это зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе и НАТО, от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно будут раздражать нашего северного соседа. Поэтому это только размышления, как усилить нашу безопасность», — добавил он.

Накануне Резников заявил, что на территории Украины следует развернуть американские системы ПВО. По его словам, это необходимо для расширения пакета в сфере безопасности для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление провокационным. Кроме того, дипломат отметила, что основной целью политики Запада и в первую очередь США на Украине является «так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту» в контексте России. Однако, по ее словам, это не нужно украинскому народу, поскольку противоречит коренным интересам граждан.

Член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк накануне выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не пойдут навстречу предложениям Киева разместить на территории страны американские средства ПВО.

Ранее в этот день постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

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