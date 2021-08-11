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Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с разливом нефти в Новороссийске

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Ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска находится под контролем Генпрокуратуры России. Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры организована проверка в связи с произошедшим.

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«В настоящее время Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска) с целью объективной оценки масштабов аварии», — сообщили в Генпрокуратуре 11 августа.

После оценки нанесенного ущерба морской среде и биологическим ресурсам будут приняты меры к взысканию ущерба с виновных. Новороссийская транспортная прокуратура также даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее в среду сообщалось, что по факту разлива нефти было возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется управление Следственного комитета РФ на транспорте. По делу назначили экологическую судебную экспертизу.

Выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел 8 августа в нескольких километрах от береговой зоны при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). В КТК при этом уточнили, что инцидент произошел в 16:49 мск, к 22:42 разлив был локализован. Позднее в консорциуме заявили, что ликвидация разлива завершилась.

В свою очередь, ученые Института космических исследований и Института океанологии РАН оценили спутниковый снимок места разлива и пришли к выводу, что площадь нефтяного загрязнения на 8 августа составляла почти 80 кв. км, тогда как КТК оценивал ее в 200 кв. м.

Трубопровод КТК — международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний. Его создали для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В 2018 году мощность трубопровода была увеличена до 67 млн т нефти в год.

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