Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ливня. Об этом в среду, 11 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 мм осадков — почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам чиновника, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям поручили подготовить источники аварийного питания, пишет «Москва 24».

Также вице-мэр отметил, что в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад Мосводостока.

Бирюков призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей — строго соблюдать правила дорожного движения (ПДД), особенно скоростной режим и дистанцию.

Ранее в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что погода в московском регионе будет облачная и дождливая.