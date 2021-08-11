Подозреваемого в шпионаже британца арестовали в Германии

Гражданина Великобритании, которого задержали в ФРГ по подозрению в связях с российской разведкой, поместили под арест. Об этом 11 августа сообщила генпрокуратура Германии.

«Следственный судья Федерального верховного суда сегодня, 11 августа 2021 года, привел в исполнение ордер на арест британского гражданина Дэвида С.» — говорится в сообщении.

О задержании гражданина Великобритании стало известно ранее в среду. Британца, который работал в посольстве Великобритании в Берлине, заподозрили в том, что он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. За это подозреваемый получил вознаграждение.

В среду Скотленд-Ярд также подтвердил, что 10 августа в Берлине был задержан 57-летний британец, которого подозревают в шпионаже.

Посольство РФ в ФРГ пока не получало официальных данных о задержанном в Германии британце, подозреваемом в сотрудничестве с российской разведкой.

Глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что Берлин воспринимает серьезно сообщения о задержании британца, который подозревается в сотрудничестве с российской спецслужбой, и планирует следить за расследованием.