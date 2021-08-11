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Власти Красноярского края изменили правила въезда в Дудинку и Норильск

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Красноярские власти обязали всех, кто прибывает в Норильск и Дудинку, иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании либо в течение трех дней сдать ПЦР-тест и находиться в это время на карантине. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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«Губернатор Красноярского края внес изменения в указ от 27.03.2020 о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. C 12 августа все прилетающие в Норильск и Дудинку должны в течение трех дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР; до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства/пребывания», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ПЦР-тесты не придется делать тем, кто имеет документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или сведения о перенесенном заболевании в последние полгода.

От сдачи анализа освобождаются также прибывающие вахтовики, так как по решению Роспотребнадзора им было предписана обязательная вакцинация.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки в регионе выявили 457 заболевших, всего за время пандемии их число превысило 96 тыс. случаев. Почти 82 тыс. пациентов выздоровели, более 4,7 тыс. человек умерли.

5 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко перечислил регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. Так, в список вошли Красноярский край, республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области. Вместе с тем министр тогда отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов в целом замедлился, в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В России с 18 января проходит вакцинация от COVID-19, прививку делают бесплатно всем желающим. В РФ зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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