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В ВОЗ допустили одобрение «Спутника V» к середине сентября

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом в среду, 11 августа, заявил представитель помощник генерального директора организации Марианджела Симао.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась в официальном Twitter ВОЗ.

По ее словам, в настоящее время проводятся необходимые юридические процедуры.

«Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX», — добавила Симао.

11 августа прошел год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что за год препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

13 июля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что ожидают одобрения ВОЗ «Спутника V» осенью. Глава фонда Кирилл Дмитриев указал, что в настоящее время проходят все необходимые процедуры, касающиеся инспекции ВОЗ.

При этом в июне Дмитриев заявлял, что одобрение российской вакцины против коронавируса в ВОЗ — вопрос «пары месяцев». Он отметил, что вакцина «Спутник V» в ближайшее время будет признана в мире, и это позволит российским туристам путешествовать.

Также сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ходе «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

2 июня замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ и ЕМА в ближайшие месяцы.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины от COVID-19 ЕМА начало в первых числах марта. Месяцем ранее регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по препарату и дал возможность разработчику подать заявку на его регистрацию в ЕС, что и сделал РФПИ.

В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность «Спутника V» в конце июня или в июле.

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