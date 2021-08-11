МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Фишер послом США в Минске

Министерство иностранных дел Белоруссии отозвало согласие на назначение послом США в Минске Джули Фишер. Об этом 11 августа рассказал пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Подобные действия со стороны Минска стали ответом на введенные Вашингтоном новые санкции против страны, уточнил Глаз.

«Жаль, что наглые и откровенно враждебные действия американской стороны, равно как и совершенно не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма поступки отдельных ее представителей разрушили наработки предшественников и вынудили нас отозвать ранее выданное согласие Республики Беларусь на назначение Фишер послом США в нашей стране», — рассказал Глаз «РИА Новости».

Пресс-секретарь МИД Белоруссии указал, что в последние годы странами был проделан большой путь, чтобы вывести дипломатические отношения на приемлемый уровень, поэтому сложившаяся ситуация вызывает сожаление.

Также в среду Глаз сообщил, что МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, пишет «Газета.ру».

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», — сообщил Глаз.

Ранее, 9 августа, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения коснулись авиаотрасли и торговли, в частности белорусского калия, нефтепродуктов. Санкции предполагают и блокировку активов официальных лиц Белоруссии, в том числе президента Александра Лукашенко.

Санкции против Белоруссии в тот же день также ввела Великобритания и Канада. Минск заявил о начале разработки ответных мер.