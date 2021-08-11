Кузнецова рассказала о состоянии стоявшего на гречке мальчика из Омска

У мальчика из Омской области, которого отчим в целях воспитания ставил коленями на гречку, всё хорошо, он живет с бабушкой и готовится к школе. Об этом рассказала в среду, 11 августа, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Согласно данным следствия, 35-летний программист из Омска Сергей Казаков в апреле-мае 2019 года за малейшие провинности ставил восьмилетнего сына сожительницы коленями на гречку на срок от 1,5 до 9 часов. При этом мать ребенка Алина Юмашева одобряла методы мужчины.

Однако после очередного наказания мальчик, не выдержав издевательств, прибежал к соседу по даче, который и обратился к правоохранителям. Ребенку сделали операцию.

На данный момент мальчик живет в Омской области с двоюродной бабушкой. Как отметила Кузнецова, увидеться с ребенком ей не удалось, однако она пообщалась с мальчиком и его бабушкой по телефону.

«Денис такой уже взрослый ребенок, готовится к поступлению в школу, говорит, математика не очень дается с английским. Мы поговорили с руководством опеки района, чтобы была оказана поддержка — (нужно) подтянуть мальчика по этим предметам. Я просила максимально помогать ему, чтобы он увлекался чем-то, чтобы он выбрал, что ему ближе — спорт, музыка или другие направления… Бабушка говорит, что всё сейчас хорошо. Мы обменялись контактами», — рассказала Кузнецова в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что ребенок больше не занимается с психологом.

Ранее, 16 декабря 2020 года, в ходе заседания в суде Омска 27-летняя мать и 35-летний отчим мальчика частично признали вину. Им вменялось истязание несовершеннолетнего, умышленное причинение среднего вреда здоровью и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В феврале 2020 года суд приговорил мать мальчика к 1,5 года колонии общего режима. Ее сожитель Казаков был приговорен к 4,5 года общего режима.