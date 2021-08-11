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Ученые создали базу данных для культивирования клеток млекопитающих

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Базу данных «Система культивирования клеток млекопитающих» разработали ученые Менделеевского университета. Она не только содержит информацию о клетках и условиях проведения процесса культивирования, но и объединяет информацию об оборудовании для культивирования клеточных линий. Об этом «Известиям» в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.

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Благодаря созданной базе данных исследователь может ознакомиться с паспортом клеточных линий, подобрать на основе данных из паспорта информацию о возможности культивирования клеток на подложке.

«Внедрение базы данных является существенным шагом, приближающим возможность автоматического решения многих высокотехнологичных задач, таких как производство биомедицинских клеточных продуктов различного терапевтического назначения, создание новых тканей и органов для терапевтической реконструкции поврежденных органов, совершенствование клеточной и тканевой инженерии», — заявила ведущий инженер кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ Диана Батыргазиева.

База данных содержит информацию о 273 наименованиях клеточных линий, рассмотрены 30 типов биотехнологического оборудования, 16 различных материалов, из которых изготавливаются подложки, и приведены три способа культивирования.

14 апреля стало известно, что врачи-гистологи Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова вместе с учеными-физиками из Великобритании (Астонский университет) и Финляндии (Университет Оулу) разрабатывают новую цифровую технологию диагностики онкологических патологий на ранней стадии у человека. Новый способ позволит проводить диагностику без повреждения кожного покрова.

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