Ученые создали базу данных для культивирования клеток млекопитающих

Базу данных «Система культивирования клеток млекопитающих» разработали ученые Менделеевского университета. Она не только содержит информацию о клетках и условиях проведения процесса культивирования, но и объединяет информацию об оборудовании для культивирования клеточных линий. Об этом «Известиям» в среду, 11 августа, сообщили в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.

Благодаря созданной базе данных исследователь может ознакомиться с паспортом клеточных линий, подобрать на основе данных из паспорта информацию о возможности культивирования клеток на подложке.

«Внедрение базы данных является существенным шагом, приближающим возможность автоматического решения многих высокотехнологичных задач, таких как производство биомедицинских клеточных продуктов различного терапевтического назначения, создание новых тканей и органов для терапевтической реконструкции поврежденных органов, совершенствование клеточной и тканевой инженерии», — заявила ведущий инженер кафедры химического и фармацевтического инжиниринга РХТУ Диана Батыргазиева.

База данных содержит информацию о 273 наименованиях клеточных линий, рассмотрены 30 типов биотехнологического оборудования, 16 различных материалов, из которых изготавливаются подложки, и приведены три способа культивирования.

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