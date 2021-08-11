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Скотленд-Ярд подтвердил задержание в Германии подозреваемого в шпионаже британца

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Скотленд-Ярд 11 августа подтвердил факт задержания в Германии гражданина Великобритании, который подозревается в связях с российской разведкой.

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Как говорится в опубликованном сообщении службы, британец был задержан в районе Берлина по подозрению в участии в «разведывательной деятельности».

«57-летний британец был задержан немецкими властями во вторник, 10 августа, в рамках совместного расследования контртеррористического командования полиции и немецких коллег», — говорится в сообщении.

Ведущая роль в расследовании останется за Германией, при этом Великобритания будет оказывать необходимое содействие.

До этого в среду генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в стране гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Уточнялось, что до задержания он работал в посольстве Великобритании в Берлине.

Так, британца Дэвида С. подозревают в том, что «самое позднее с ноября 2020 года» он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дома и на рабочем месте у него провели обыски, дополняет «Газета.ру». Согласно распространенной информации, подозреваемый по крайней мере один раз передал документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю якобы российской спецслужбы. В ведомстве добавили, что взамен задержанный получил вознаграждение.

При этом российское посольство в Германии пока не получало официальных данных о задержанном.

Также в этот день представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер указал, что МИД ФРГ серьезно восприняло информацию о задержании в Германии британца, которого подозревают в работе на спецслужбу России.

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