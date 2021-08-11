Почти 100 неисправных автобусов выявили на дорогах Казани

Сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Автобус» на дорогах в Казани. За неделю удалось выявить 97 неисправных транспортных средств.

Рейды проводились со 2 по 10 августа. Инспекторы проверяли автобусы, осуществляющие регулярные и заказные пассажирские перевозки перед началом рейса или непосредственно во время движения. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Всего удалось проверить 495 автобусов. У 97 транспортных средств выявлены различные неисправности. В частности, у 25 автобусов выявлены неполадки тормозной и рулевой систем.

За время рейдов оштрафованы 263 водителя, а также 29 юридических и должностных лиц.