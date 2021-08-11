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Герой РФ прокомментировал заявление Шойгу об угрозе разложения общества в стране

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Заявление министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в ходе молодежного образовательного форума «Территория смыслов» о том, что наиболее страшной угрозой для страны является внутреннее разложение общества, — это констатация фактов. Об этом заявил «Известиям» Вячеслав Сивко, Герой РФ, вице-президент общероссийской общественной организации «Российская ассоциация героев», президент Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова в среду, 11 августа.

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По словам Шойгу, внешние угрозы России «понятны» — когда нам угрожают, мы понимаем, как этому противостоять, но внутренние угрозы представляют собой большую опасность.

Сивко выразил надежду, что, исходя из этого заявления, будут приняты «какие-то решения».

Обращаясь к специалистам, руководству, системе образования и системе просвещения страны, он отметил, что знает факты того, что педагоги «имеют определенное мировоззрение и учат детей своим взглядам, эти взгляды не всегда верные, они расходятся с государственной политикой, а зачастую просто искажаются факты». Дети же, по его словам, отданы на попечение в определенную среду для получения знаний, где воспринимают сказанное им педагогами «за чистую монету».

Герой РФ также отметил, что молодежь подвержена влиянию социальных сетей, работа ряда которых «построена на противодействии тому, что у нас происходит» в том числе в областях образования и здравоохранения.

Он подчеркнул, что в российской системе образования есть большая недоработка. В школе, а особенно в высших учебных заведениях те люди, которые должны заниматься воспитанием, «вкладывают в головы наших детей не совсем правильные мысли».

«Попытка, чтобы наша молодежь сама разбиралась в этой жизни, — это неправильный подход», — сказал он, добавив, что детям нужно и прививать нравственные качества, и способствовать их «правильным увлечениям».

Вице-президент «Российской ассоциации героев» напомнил, что в 2020-м был принят федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках нацпроекта «Образование». В школах сейчас создаются рабочие планы мероприятий, направленных на воспитание детей, но широкой огласки это пока не имеет, сказал он.

Срок реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» — 2021–2024 годы. Он включает в себя разработку и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами и др.

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