Дать стране угля: что происходит на шахтах в Индии
Дать стране угля: что происходит на шахтах в Индии
2021-08-11 15:59:39
2021-08-11 15:59:39
2021-08-11 15:59:39
2021-08-11 15:59:39
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Горняки до сих пор собирают топливо вручную
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Пока Запад пытается отказаться от угля и переходит на возобновляемые источники энергии, Индия наращивает объемы его использования. В ближайшем будущем планируется резко сократить импорт топлива, чтобы снизить валютные расходы и создать новые рабочие места за счет развития местных действующих шахт и ввода в строй новых. Как в Индии добывают уголь — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Индия занимает второе место в мире после Китая по добыче угля
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Эта отрасль имеет большое значение для экономики страны, так как уголь — ее основной энергетический ресурс
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
К 2024 году планируется производить 1 млрд т угля ежегодно, сейчас объем производства составляет примерно 800 млн т в год
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Ведущей отраслью в потреблении угля является электроэнергетика
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
При этом угольная промышленность находится в плачевном состоянии по уровню технической оснащенности
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Рабочие собирают уголь вручную, используя нехитрые подручные средства
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
На шахтах часто используется детский труд
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Dhiraj Singh
Юным горнякам часто приходится бросать школу, чтобы помочь семье прокормиться
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