Дать стране угля: что происходит на шахтах в Индии

Пока Запад пытается отказаться от угля и переходит на возобновляемые источники энергии, Индия наращивает объемы его использования. В ближайшем будущем планируется резко сократить импорт топлива, чтобы снизить валютные расходы и создать новые рабочие места за счет развития местных действующих шахт и ввода в строй новых. Как в Индии добывают уголь — в фотогалерее «Известий»