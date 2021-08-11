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Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию
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Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию

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Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию, чтобы лично руководить группировкой ведомства, которая борется с природными пожарами. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами», — уточнили в пресс-службе.

Накануне российский лидер дал поручение Зиничеву увеличить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии. Кроме этого, руководству региону было поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

В тот же день МЧС России отправило в Якутию дополнительно два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет ИЛ-76 МЧС РФ со спасателями из Ногинского и Тульского центров ведомства в количестве 200 человек.

Отмечалось, что группировка приступит к тушению пожаров в районах с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.

Как уточнялось, спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона.

9 августа глава республики Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

Так, мэрия Якутска развернула на границе городского округа лагерь добровольцев для противостояния продвижению лесного пожара в сторону республиканской столицы. Несколько дней назад лесной пожар в селе Ергёлёх Намского района пошел в сторону Якутска. Ранее в этот день смог от лесных пожаров накрыл столицу республики.

Согласно последним данным, на территории Якутии действует 172 природных пожара, за минувшие сутки ликвидировали 20 на общей площади свыше 122 тыс. га. Для тушения привлечены свыше 4,5 тыс. человек и более 700 единиц техники.

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