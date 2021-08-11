Около 80 медучреждений модернизируют в Петербурге до конца 2021 года

В Санкт-Петербурге до конца 2021 года планируют отремонтировать и модернизировать 78 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В программу модернизации включили поликлиники, кабинеты врачей общей практики, женские консультации. Объекты капитально отремонтируют, а также оснастят новой современной техникой. В общей сложности планируется приобрести 1235 единиц медоборудования, пишет телеканал «78».

На реализацию программы предусмотрено 3,8 млрд рублей — 51% выделят из городского бюджета, 49% — из федерального.

Как объяснил губернатор Александр Беглов, состояние медучреждений напрямую влияет на качество оказываемой помощи.

21 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Предполагается, что меры поддержки позволят своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.