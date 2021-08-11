Жителей Челябинской области предупредили о похолодании до +3 градусов

Синоптики прогнозируют похолодание до +3 градусов в ночь на 12 августа. После этого в регионе ожидается небольшое потепление.

Согласно прогнозам, в течение суток на Южном Урале установится облачная погода, местами пройдут дожди. В дневные часы температура поднимется до +24 градусов. Об этом пишет kursdela.biz.

10 августа специалисты в Челябинской области прогнозировали смог от лесных пожаров в Якутии. На ситуацию могло повлиять направление ветра, а также другие факторы.

Ранее синоптики спрогнозировали «прощальный поцелуй лета» в выходные в Москве. Из-за гребня антициклона в столице будет солнечно и без осадков.