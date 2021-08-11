Синоптик пообещал москвичам совершенно летнюю погоду к концу недели

В конце текущей недели в Москву придет совершенно летняя погода, которая будет сохраняться как минимум семь дней. Об этом в среду, 11 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дождливые дни — среда и четверг, а в пятницу осадков уже заметно меньше, а в выходные дни уже будет преобладать область высокого давления, переменная облачность, солнца станет гораздо больше, и температура повысится до 24–26 градусов. В начале следующей недели тоже будет 24–26 градусов. Это совершенно летняя погода», — сказал он ТАСС.

При этом особенно тепло в ближайшие дни в столичном регионе будет ночью, что обусловлено «покрывалом из облаков», которое будет сохранять накопленную днем энергию.

«Ночью благодаря облачности будет происходить сохранение тепла, которое накопилось днем. Облака работают как покрывало, одеяло, потому температура будет 16–18 градусов тепла. Это очень высокая температура», — уточнил специалист.

Данный температурный фон, как отметил синоптик, на два градуса превышает климатическую норму.

«Да, температура понижается, но на сколько? Сегодня прогнозируется около 23–25 градусов, в четверг — 22–24 градуса, в пятницу — 21–23 градуса. Это всё равно даже выше нормы на два градуса. Понижается по сравнению с 30-градусной жарой, конечно», — объяснил он.

По словам Вильфанда, жители Москвы и Подмосковья благодаря предстоящему потеплению смогут насладиться купальным сезоном как минимум до начала следующей недели. Теплая погода в ночное время не даст охладиться воде в Москве-реке — в настоящее время ее температура оставляет 22 градуса, добавил эксперт.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы ощутят на себе «прощальный поцелуй» лета. Так, в субботу и воскресенье ожидается солнечная погода, без осадков. По словам специалиста, это последнее летнее тепло, после чего «погода начнет разворот в сторону осени».