Более 11,5 тыс. лифтов заменили в Подмосковье за семь лет

11 575 лифтов обновили в домах Московской области за семь лет. Об этом в среду, 11 августа, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Замены были произведены в 3713 домах региона — в Дмитрове, Истре, Красногорске, Королеве, Ленинском, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Пушкино, Реутово и Электростали.

По словам главы ведомства, все запчасти для обновления лифтов изготавливают в регионе, сообщает телеканал «360». Он добавил, что на сегодняшний день трехлетний план по замене лифтов в период с 2020 по 2022 год выполнили на 60%.

Отмечается, что новые лифты соответствуют современным требованиям. Двери оснащены «умными» датчиками, не позволяющими им закрываться, если в проеме кто-то стоит.

Лифты тихие, со светодиодным освещением. Также они адаптированы для инвалидов — в кабинах есть поручни, а цифры на кнопках продублированы шрифтом Брайля.

30 июля в Тамбове началась работа по замене лифтов в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В этом году в нее вошли 146 объектов. Самый популярный вид работ — ремонт скатной кровли, он будет проведен на 87 домах. Также в этом году приводятся в порядок фасады и инженерная инфраструктура зданий.