Судоходство прекратили на реке в Якутии из-за обмеления

Грузовые перевозки прекратили на реке Вилюй в Якутии. Причиной стало снижение уровня воды ниже проектных значений. Об этом сообщает Ленское объединенное речное пароходство.

Несмотря на сложные гидрологические условия, суда продолжают доставку топливно-энергетических и народно-хозяйственных ресурсов. По состоянию на 11 августа отправлено 776 тыс. т грузов, в том числе 244 тыс. т нефтеналива. Об этом пишет ИА SakhaNews.

На верхнем участке реки Лены ситуация осложняется плохой видимостью из-за задымленности. На средней части Лены сохраняются благоприятные условия.

Снижение воды отмечается на реке Яне, где используют мелкосидящий флот с небольшой нагрузкой. В Ленском объединенном речном пароходстве отметили, что доставка грузов ведется в плановом режиме.