Еще шесть зданий в Ростове внесли в перечень охраны архитектурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области включил в перечень охраняемых памятников еще шесть зданий, расположенных в историческом центре Ростова-на-Дону. Решение было принято в понедельник, 9 августа.

Как сообщает общественное городское движение «МойФасад», ими был предложен список из 10 зданий, имеющих историческую и культурную ценность. Утверждены были шесть из них, пишет RostovGazeta.

Речь идет о доходных домах Якова Шкатина, Грабовского, Мельникова (Дьяковых), Зелевинского, Веселовских, а также жилом доме на Суворова, 43.

Все перечисленные выше объекты являются представителями дореволюционного модерна. Многие из них еще сохранили уникальные элементы архитектуры, присущие тому времени, — это маскароны, панно, порталы, встроенные полуколонны, плитку «кабанчик».

На следующем заседании комитета будет принято решению по дому грека Севастопуло на Университетском, 63. Не вошли в список объектов культурного наследия доходные дома Дутикова, Краснокутского и Янкеля Эсса.