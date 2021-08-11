Взрыв прогремел на крупнейшей в Иране фабрике фейерверков

Взрыв прогремел на фабрике по производству фейерверков в городе Больдаджи. Предприятие является одним из самых крупных в Иране. Об этом сообщает в среду, 11 августа, ILNA.

По информации издания, в результате взрыва погибла женщина, которая работала на заводе. Она скончалась из-за сильной взрывной волны и тяжести полученных травм.

В настоящий момент на месте происшествия работают полиция, экстренные и медицинские службы. Также устанавливаются обстоятельства ЧП. Число погибших и пострадавших уточняется.

Ранее, 9 августа, взрыв прогремел на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке. По уточненным данным, площадь возгорания достигала 40 кв. м, горела кровля. Отмечалось, что пострадавших и погибших нет.