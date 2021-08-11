Движение по затопленной при паводке дороге восстановили в Приамурье

Участок трассы Круглое–Новое в Амурской области открыли для автомобилей после подтопления. Проезд был недоступен с середины прошлой недели.

По данным правительства региона, из-за паводка оказался подтоплен участок длиной 15 м. Там образовалась промоина шириной 10 м и глубиной 50 см. Об этом пишет «Амурская служба новостей». Проезд по маршруту закрыли, в связи с чем были установлены соответствующие знаки. Местным жителям пришлось пользоваться объездным путем.

11 августа вода освободила перемытый участок, и дорожники смогли провести восстановительные работы. На дорогу вывели грейдеры, также рабочие подсыпали трассу. На текущий момент работы по восстановлению дороги не закончены, однако проехать по ней можно.

Под водой из-за паводка остаются три участка дорог в Белогорском округе. Также подмыто два моста. Везде установлены запрещающие знаки.