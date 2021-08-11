ФРГ приостановила депортацию нелегальных мигрантов в Афганистан

Федеративная Республика Германия (ФРГ) приостанавливает депортацию афганских нелегальных мигрантов на родину из-за обострения там ситуации в сфере безопасности. Об этом в среду, 11 августа, сообщает агентство DPA в Twitter со ссылкой на представителя МВД ФРГ.

«Министерство внутренних дел ввиду [обострения. — Ред.] ситуации с безопасностью распорядилось пока что прекратить депортации в Афганистан», — заявил представитель ведомства.

Ранее в этот день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что лидеры боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) обещали не атаковать соседние государства.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что планы вывода войск из Афганистана не изменились с наступлением боевиков движения «Талибан». По его словам, силы безопасности Афганистана сами должны сражаться за себя и свою страну.

Также во вторник спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проходят переговоры по ситуации в Афганистане, и намерен требовать от радикального движения «Талибан» остановить наступление.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа. Боевики за последние месяцы овладели значительными сельскими территориями и развернули наступление на большие города.