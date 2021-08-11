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В больнице Владикавказа назначили врио главврача после ЧП с кислородом

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Временно исполняющим обязанности главного врача Республиканской клинической больницы скорой помощи во Владикавказе назначили Олега Томеева. Об этом в среду, 11 августа, заявили в минздраве региона.

Дело — труба: подробности трагедии в больнице Владикавказа
Причиной аварии мог стать прорыв новой трубы под кислородной станцией

Днем ранее следователи задержали главврача больницы скорой помощи во Владикавказе после сбоя в работе системы кислородного обеспечения. Главврач подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов (ст. 238, ч. 3 УК РФ).

9 августа в больнице произошла авария в системе подачи кислорода. В результате скончались девять больных коронавирусом — восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Они находились в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. 10 августа стало известно о еще двух скончавшихся. Власти отметили, что смерть еще двух человек не связана с аварией.

В тот же день врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев заявил, что причиной сбоя в больнице стали неполадки в работе системы кислородного обеспечения. Тогда же стало известно, что Ростехнадзор предупреждал руководство больницы скорой помощи во Владикавказе о несоответствии оборудования нормам.

Врио главы региона Сергей Меняйло распорядился проверить все медицинские учреждения региона после происшествия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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