Правительство Литвы введет ряд ограничений для непривитых от COVID-19

Правительство Литвы одобрило ряд ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусной инфекции, они вступят в силу с 13 сентября. Об этом сообщает в среду, 11 августа, LRT.

«Правительство Литвы утвердило ряд ограничений для людей без иммунитета к COVID-19 <...> Сертификаты об иммунитете потребуются для доступа в магазины и организации сферы услуг не первой необходимости и на мероприятия в помещении», — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что, согласно принятому закону, гражданам старше 16 лет, которые не были полностью вакцинированы от COVID-19 или не переболели, будет запрещено посещать торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны, а также общественные мероприятия, проводимые в помещениях.

Для того чтобы получить доступ к вышеуказанным услугам, граждане должны будут предоставить «паспорт возможностей». Документ выдается привившимся от коронавируса или переболевшим. Альтернативой «паспорту» является любой его европейский эквивалент.

При этом допускается и отрицательный ПЦР-тест, действительный в качестве пропуска в течение 48 часов. Однако тестируемым, как уточняется, придется платить за услугу самим.

Новые правила вступят в силу 13 сентября. Как пишет LRT, гражданам без сертификатов разрешат совершать покупки в продовольственных, ветеринарных магазинах, оптиках и аптеках (менее 1,5 тыс. кв. м и с прямым выходом на улицу). Они также могут посещать художественные и музейные выставки и библиотеки, публичные мероприятия на открытом воздухе вместимостью до 500 человек.

Вместе с тем маски будут обязательны для этих граждан при посещении закрытых общественных мест. Тогда как людям, у которых уже есть иммунитет против коронавируса, необязательно носить маски, однако это рекомендуется делать.

По данным портала, до этого правительство рассматривало возможность включить в число ограничений пользование общественным транспортом и медицинскими услугами, которые не являются «жизненно важными». Однако соответствующее решение так и не было принято.

Ранее, 10 августа, в Вильнюсе прошли протесты ковид-диссидентов. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.

Как сообщили в российской дипмиссии в Литве 11 августа, граждане РФ не пострадали в ходе беспорядков в Вильнюсе. Информации о задержании россиян нет, уточнили в посольстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спустя день допустила, что власти страны лишают своих же граждан возможности выражать гражданскую позицию. Она задалась вопросом, какие формы выражения гражданской позиции, по мнению литовского МВД, являются правильными с учетом того, что руководство республики «постоянно учило сопредельные страны демократии».