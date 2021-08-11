Прокуратура начала проверку после гибели горняка в Алтайском крае

Прокуратура Рубцовского района Алтайского края начала проверку по факту гибели рабочего на шахте Корбалихинского рудника. Об этом сообщает пресс-центр надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет оценено соблюдение правил охраны труда на предприятии, при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования», — цитирует сообщение прокуратуры altapress.ru.

Трагедия произошла во вторник, 10 августа. В одной из штолен шахты произошло обрушение горной породы. В результате погиб 29-летний рабочий. Еще трех человек удалось вывести, помощь медиков им не понадобилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

30 июля в Краснодарском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рабочего засыпало скальной породой. Мужчина погиб. Прокуратура организовала проверку.