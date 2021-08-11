Прямой эфир
Наука
Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков
Общество
В Вологде затопило улицы после мощных ливней
Мир
В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа

Прокуратура начала проверку после гибели горняка в Алтайском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Рубцовского района Алтайского края начала проверку по факту гибели рабочего на шахте Корбалихинского рудника. Об этом сообщает пресс-центр надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет оценено соблюдение правил охраны труда на предприятии, при выявлении нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования», — цитирует сообщение прокуратуры altapress.ru.

Трагедия произошла во вторник, 10 августа. В одной из штолен шахты произошло обрушение горной породы. В результате погиб 29-летний рабочий. Еще трех человек удалось вывести, помощь медиков им не понадобилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

30 июля в Краснодарском крае на руднике «Комсомольский», принадлежащем ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», рабочего засыпало скальной породой. Мужчина погиб. Прокуратура организовала проверку.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021