Устроивший стрельбу в казанской школе заявил о своем раскаянии

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, заявил, что якобы вменяем и раскаивается в содеянном. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии ОНК Москвы.

«Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка», в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», — заявили «РИА Новости» в комиссии.

6 августа в ОНК также сообщили, что мотивом нападения Галявиева на гимназию стала ненависть. Тогда же сообщалось, что он находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка».

21 июля официальный орган общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК» уточнил, что экспертиза Центра имени Сербского признала Галявиева невменяемым на момент совершения нападения.

Позднее в этот же день в Следственном комитете заявили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается.

Нападение на гимназию в столице Татарстана было совершено 11 мая. Бывший выпускник образовательного учреждения Ильназ Галявиев открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Свою вину Галявиев признал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ(«Убийство двух и более лиц». Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что на молодого человека было официально зарегистрировано оружие.

5 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Галявиеву до 11 октября, пишет «Газета.ру».

8 июля был арестован гендиректор ООО «Ваша безопасность» Сергей Иванов. Он стал фигурантом уголовного дела из-за того, что в день атаки на школу в учебном заведении не сработал магнитный замок на двери и вооруженный подросток смог проникнуть в здание.