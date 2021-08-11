Около 1,3 млн рублей направят на озеленение «Тагильской лагуны»

В Нижнем Тагиле направят 1,3 млн рублей на озеленение набережной, расположенной за городским дворцом детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Об этом 11 августа сообщает ТагилСити.ру со ссылкой на закупочную документацию.

Заказчиком работ выступает МУП «Тагилдорстрой». До 1 октября подрядчик должен будет высадить семь яблонь, 20 кленов, 14 деревьев ирги, шесть елей, три туи, 15 дубов, 12 рябин, а также кусты сибирского дерена, спиреи, барбариса, боярышника.

Озеленение проведут в рамках инженерных работ по берегоукреплению набережной Тагильского пруда. Площадь территории, на которой будут высажены деревья и кустарники, составляет более 70 тыс. кв. м.

По данным ТагилСити.ру, 6 августа губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев посетил строительство «Тагильской лагуны». Сейчас подрядчик обустраивает там детские городки, картинг, вертолетную площадку. На работы выделено 511 млн рублей.