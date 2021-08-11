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Эксперт рассказал о способах восстановить пораженные вирусами файлы

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PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров рассказал в среду, 11 августа, что в случае, если компьютерную систему заразили шифратором файлов, их еще можно восстановить.

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«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников. Еще один способ — найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах»,— сказал он в беседе с «Газетой.ру».

По словам Бочарова, также можно попробовать самостоятельно восстановить данные из прошлых версий системы.

Он рассказал, что, если в Windows 10 настроено резервное копирование, то в поле поиска или на панели задач нужно найти «Восстановление» и выбрать «Восстановление файлов с помощью истории файлов». Когда будет найдена нужная версия, нужно восстановить ее и сохранить в исходной папке.

25 июля в американской корпорации Microsoft сообщили, что вирус-майнер LemonDuck может похищать личные данные пользователей компьютеров на базе Windows и Linux и отключать защиту системы. Компьютер может заразиться вирусом-майнером в том числе через USB-устройства, уточнила компания.

Ранее, 27 апреля, замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов рассказал, что существует вирус, который может использоваться для кражи данных с компьютеров бренда Apple.

24 февраля представитель американской компании Red Canary, которая занимается вопросами кибербезопасности, Брайан Донахью заявил, что неизвестным хакерам удалось распространить вредоносное ПО среди почти 40 тыс. компьютеров Mac от корпорации Apple.

Ранее в феврале аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала о необходимости соблюдения правил цифровой гигиены не только при работе с компьютером, но и с мобильным телефоном.

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