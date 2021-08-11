Эксперт рассказал о способах восстановить пораженные вирусами файлы

PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров рассказал в среду, 11 августа, что в случае, если компьютерную систему заразили шифратором файлов, их еще можно восстановить.

«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников. Еще один способ — найти бесплатный дешифратор в интернете и на тематических форумах»,— сказал он в беседе с «Газетой.ру».

По словам Бочарова, также можно попробовать самостоятельно восстановить данные из прошлых версий системы.

Он рассказал, что, если в Windows 10 настроено резервное копирование, то в поле поиска или на панели задач нужно найти «Восстановление» и выбрать «Восстановление файлов с помощью истории файлов». Когда будет найдена нужная версия, нужно восстановить ее и сохранить в исходной папке.

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