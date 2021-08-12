Эксперт объяснила необходимость введения системы отслеживания работы такси

Введение системы отслеживания работы такси КИС «АРТ» по сути представляет собой электронное отслеживание федерального закона, благодаря этому необходимые для работы в такси документы невозможно будет подделать, а личности водителя будет уделяться больше внимания. Об этом в среду, 11 августа, в беседе с «Известиями» заявила правозащитник в сфере легкового такси, активист Общественного движения «Синие Ведерки» Елена Гращенкова.

По словам эксперта, система будет запущена в связи с тем, что рынок такси практически на 99% находился «в тени»: выполняющие заказы таксисты — зачастую люди не трудоустроенные, криминально ориентированные и не имеющие опыта работы в сложном дорожном движении Москвы. Кроме того, власти не имели программного обеспечения, которое могло бы проверить подлинность водительских удостоверений, а также так называемого путевого листа, который, согласно закону РФ должен иметь при себе каждый водитель. В путевом листе должны быть проставлены отметки врачей и техников, подтверждающие здоровье водителя и исправность автомобиля.

Сама система КИС «АРТ» представляет собой электронное отслеживание федерального закона, благодаря ей путевые листы будет невозможно подделать, а также будет учитываться личность водителя.

«Но у нас сегодня этими перевозками управляют агрегаторы. Они формируют цену, доля агрегатора в ценооборазлвании достигает 30%. Это необоснованно огромная доля. Если будет наблюдаться временный скачок цен, органам власти нужно будет обратить внимание на долю агрегаторов, которую при помощи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) можно будет сократить. Если она будет сокращена, пассажир не почувствует разницы», — уточнила эксперт.

Более того, по ее словам, рост цен вызовет сокращение бизнеса для агрегатора, которому это невыгодно. Таким образом, «если бизнес поведет себя благоразумно», то цены буду удерживаться на приемлемом уровне, заключила Гращенкова.

Основной задачей КИС «АРТ» является сокращение количества аварий с участием такси и сделать поездки более безопасными. Каждому водителю будет присвоен уникальный цифровой ID, в котором собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах, количестве отработанных часов. Благодаря системе пассажиры будут знать, что за рулем находится водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр, а автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Вся информация передается в единую систему и контролируется.

Каждый водитель может работать до 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, которое не включает перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель. При этом по закону работодатель, с согласия водителя, может увеличить продолжительность рабочего дня, компенсировав это денежными выплатами и предоставлением отдыха. По согласованию с водителем, рабочий день может быть продлён до 12 часов. При этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха. Ежедневный отдых должен составлять не менее 11 часов, еженедельный — не менее 45 часов.

Изначально система КИС «АРТ» должна была заработать 1 августа. Однако заместителя председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайра Блудяна попросили перенести сроки, так как не все предприниматели сумели подать нужные документы из-за нахождения вне пределов страны. Теперь система заработает в полном режиме с 14 августа.

Цифровые профили КИС «АРТ» получили уже более 75 тыс. водителей Москвы и Подмосковья. Водители такси начали получать цифровые профили и уникальные идентификаторы в Москве в конце мая.

В департаменте транспорта напомнили, что автомобили такси могут круглосуточно бесплатно парковаться на выделенных для них парковочных местах. С их расположением можно ознакомиться на карте портала parking.mos.ru. Кроме того, такси разрешено передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.