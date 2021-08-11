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Актер Владимир Стеклов выздоровел от коронавируса

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Народного артиста РФ Владимира Стеклова выписали из больницы после лечения от коронавируса, он чувствует себя хорошо. Об этом 11 августа заявил директор художественного руководителя Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский.

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«Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Врачи рекомендовали находиться ежедневно на свежем воздухе и совершать прогулки», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Банковского, Владимир Стеклов займется подготовкой к гастрольным выступлениям МСХТ, в частности подготовкой к показу спектакля «Анна Каренина» в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

28 июля 73-летнего актера госпитализировали с COVID-19. У него поднялась температура, и артист потерял сознание, после чего дочь вызвала ему «скорую». Медики забрали его с дыхательной недостаточностью и пневмонией.

Владимир Стеклов родился в 1948 году в Караганде. Имеет звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста Российской Федерации. Является художественным руководителем МСХТ. На его счету более 150 ролей в фильмах и сериалах. Среди известных картин с его участием сериалы «Кадетство» и «Молодежка», также фильмы «Гардемарины, вперед!», «Антикиллер 2: Антитеррор», «Вера, Надежда, Любовь» и другие.

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