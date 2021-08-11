В Югре женщина протащила на машине сотрудника ДПС

Женщина в ХМАО протащила на машине сотрудника полиции, остановившего ее для проверки документов. Об этом сообщается в среду, 11 августа, на сайте регионального главка УМВД.

Ночью 10 августа сотрудники ДПС в поселке Малиновском остановили 22-летнюю женщину на Lada Priora. Однако в ответ на требование инспектора предоставить документы девушка надавила на газ и поехала, протащив полицейского по дороге около 30 м. После этого она скрылась, сообщает телеканал «360».

При проверке выяснилось, что автомобиль еще в феврале 2019 года был снят с учета в связи со смертью владельца. А номера числились в розыске.

Полицейского госпитализировали. Скрывшуюся с места происшествия женщину нашел участковый. На нее составили четыре административных протокола, пишет REGNUM. Материалы по факту причинения телесных повреждений сотруднику ДПС направили в региональное управление Следственного комитета (СК).

Ранее, 31 июля, инцидент с участием полицейских, одного из которых провезли на капоте автомобиля, произошел в Воркуте. Мужчина не исполнил законные требования полицейских остановиться и в попытке скрыться поднял на капот и протащил на нем одного из правоохранителей. Он проехал несколько метров, но затем остановился.