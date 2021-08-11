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В Совфеде прокомментировали идею повысить МРОТ до 20 тыс. рублей

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Повышение МРОТ до 20 тыс. рублей в месяц — это перспективы на ближайшие 5-6 лет. Об этом в среду, 11 августа, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Оплата трудна: МРОТ предложили повысить до 20 тыс. рублей
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«МРОТ следует повышать плавно, думаю, что это (резкое повышение минимального размера оплаты труда) не произойдет. Повышение МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц — это перспективы на ближайшие 5-6 лет, когда МРОТ плавно может повышаться ежегодно на 1000 — 1200 рублей в год», — рассказал он «РИА Новости».

Он добавил, что МРОТ ежегодно повышается более плавными шагами, а также заявил, что значительное влияние на величину МРОТ оказывает соотношение между производительностью труда и заработной платой.

Кроме того, Рязанский отметил, что при значительном повышении МРОТ, необходимо просчитать, как это изменение скажется на бюджетах всех уровней.

«Требуется согласование региональных бюджетных процедур. Решение трехсторонней комиссии должно быть только консолидированным», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что в Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда до 20 тыс. рублей. Как выяснили «Известия», такие поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» планирует внести в нижнюю палату российского парламента группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду и социальной политике Ярославом Ниловым. В большинстве фракций инициативу поддержали.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о повышении МРОТ. По ее словам, нельзя назначать конкретный размер МРОТ, его нужно рассчитывать совместно с Минфином, и правительством, чтобы понимать, какие изменения потребуется внести в бюджет РФ.

На данный момент МРОТ в целом по РФ составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся.

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