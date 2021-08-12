Диетологи назвали помогающий похудеть фрукт

Диетологи провели эксперимент, в котором выяснили, что самым полезным фруктом для избавления от лишнего веса является грейпфрут. Об этом сообщает портал «Южный федеральный».

Так, врачи провели тест на 100 людях — они разделили их на три команды, каждая из которых употребляла каждый день грейпфрут в разных количествах.

Первая группа ела половину грейпфрута три раза в день перед едой, вторая — пила свежевыжатый сок грейпфрута 2–3 раза в день, третья группа вовсе отказалась от употребления в пищу этого фрукта.

Таким образом, спустя три месяца люди из первой и второй групп потеряли до 15 кг, в то время как показатели людней из третьей команды остались без изменений.

Участники эксперимента, употребляющие грейпфрут, отметили, что в течение всего теста у них был сниженный аппетит. Диетологи отметили, что фрукт снижает показатели глюкозы в крови, из-за чего происходит снижение аппетита.

21 июля британский диетолог Лили Сауттер рассказала, что яблоки и груши помогают в борьбе с лишним весом. Эти фрукты богаты клетчаткой, которая способствует насыщению и регулированию уровня глюкозы в крови. Всего одна груша обеспечивает до 20% суточной нормы клетчатки, которая необходима для здоровья пищеварительной системы, а потребление достаточного количества клетчатки помогает функционированию пищеварительного тракта, заметила эксперт.