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В Польше заявили об усилении охраны границы с Белоруссией

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Польша усиливает охрану границы с Белоруссией в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов. Об этом рассказал в среду, 11 августа, пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер в ходе беседы с журналистами.

«Если речь идет о границе с Белоруссией, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал Мюллер.

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Вместе с тем Мюллер отметил, что что не в курсе, будет ли Польша строить забор вдоль границы с Белоруссией по примеру Литвы.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила в этом Белоруссию. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

9 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подчеркнула, что ситуация на полигоне Руднинкай, где находится несколько сотен нелегальных мигрантов, прибывших в Литву через Белоруссию, остается напряженной с выходных. Кроме того, из-за ситуации с мигрантами Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией. Особый режим будет действовать до 10 ноября.

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