Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Киева о возможности размещения систем ПВО США на Украине провокационными.

Накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников выступил с предложением развернуть американские средства противовоздушной обороны на территории Украины. На встрече с руководителем американского фонда «Джеймстаун» Гленом Говардом он отметил, что украинское законодательство допускает развертывание таких систем в стране.

«Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть — а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, в отношении России», — заявила Мария Захарова в эфире Первого канала 11 августа, комментируя слова Резникова.

Кроме того, дипломат отметила, что основной целью политики Запада и, в первую очередь, США на Украине является «так называемая попытка бесконечно разыгрывать украинскую карту» в контексте России. Однако, по ее словам, это не нужно украинскому народу, поскольку противоречит коренным интересам граждан.

Член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк накануне выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не пойдут навстречу предложениям Киева разместить на территории страны американские средства ПВО. Он также отметил, что обвинения в адрес РФ о якобы имеющихся планах разместить в Крыму ядерное оружие также являются «дезинформацией для введения в заблуждение американцев и европейцев».

Ранее в этот день постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украиной будет разработан ряд антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряженности в Черноморском регионе.

4 августа директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд заявил, что США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ) и модернизации военной сферы Грузии. Он также призвал союзников активизировать поддержку Киева и Тбилиси. Буланд пояснил, что проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия «всему спектру угроз в регионе».