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ЕСПЧ подтвердил законность исключения Грудинина из выборного списка

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность решений российского суда по делу директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, которого исключили из предвыборных списков КПРФ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЕСПЧ.

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Страсбургский суд признал неприемлемой жалобу Грудинина на решение Видновского городского суда от 2019 года, согласно которому бизнесмен потерял 41,91% акций компании. Суд также признал неприемлемой жалобу исполнительного директора Совхоза имени Ленина Александра Федорова на это же решение российского суда. Жалобы подавались летом 2020 года, их рассмотрение завершено.

24 июля ЦИК России принял решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ после того, как бывшая супруга олигарха Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что олигарх скрывает счета за рубежом.

Грудинина также указала, что накануне бракоразводного процесса бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. При этом, как указала Грудинина, еще будучи в браке, предприниматель завел любовницу.

В то же время в КПРФ поддержали бизнесмена и внесли его в федеральную тройку, поскольку рассматривают его в качестве спонсора партии. По мнению адвокатов, в случае попадания в Госдуму Грудинин усилит давление на бывшую жену.

Об иностранных счетах и 1/3 доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами. Тем не менее, как утверждает Ирина Грудинина, бизнесмен всё еще владеет долей в иностранном офшоре.

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