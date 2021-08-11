Бюст маршала Сергея Бирюзова появится в одном из скверов Рязани

В Рязани продолжаются работы по благоустройству сквера на перекрестке улиц Станкозаводской и Бирюзова. Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на объекте выполняются земляные работы, готовится основание под дорожку. Скоро туда завезут грунт и проведут озеленение. Затем там установят бюст маршала Сергея Семеновича Бирюзова (1904–1964), передает РИА «7 новостей».

В начале июля стало известно об отставании от графика работ по благоустройству двух парков в Рязани. Подрядчики получили претензии от властей. Например, в Верхнем городском парке работы были выполнены на 50%. По данным администрации, после завершения срока контракта по благоустройству парка исполнителю начислят пени.