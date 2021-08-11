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Аналитик оценил разработку нацстандарта по «картам спасения» для авто

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«Карта спасения» для всех автомобилей была бы удобна спасателям, технических препятствий для ее создания нет. Такое мнение в беседе с «Известиями» 11 августа выразил управляющий партнер аналитической компании Marketing Logic Дмитрий Галкин.

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«Инструкции и алгоритмы действий в той или иной экстренной ситуации есть у любой спасательной бригады, это обеспечивает четкость и слаженность работы, а значит эффективность и спасенные жизни <...> Более того, если эта карта будет не только набором алгоритмов для действий сотрудника, но и более емким и функциональным программным обеспечением, возможно, это ещё в большей степени поможет реагировать на экстренные ситуации», — сказал эксперт.

Он также добавил, что объединение технологий, экспертиз и данных всегда дает ощутимый эффект. Такая технология как «карта спасения», по его мнению, будет полезной.

«Такая программа, объединённая с данными об инфраструктуре (например, ближайшей больнице, ее профиле и заполненности), транспортных возможностях и ключевых инфраструктурных или природных факторах риска, возможно, была бы удобна спасателям, и я не вижу технических препятствий для её создания и развития», — подчеркнул Галкин.

Днем ранее стало известно, что В России разрабатывается нацстандарт по «картам спасения» для всех автомобилей. Инструкция будет содержать информацию о машине, рекомендации на случай аварии. Нововведение позволит эффективнее спасать людей при ДТП. Стандарт будут использовать сотрудники МЧС и пожарные. Особо будут выделены методы работы с электромобилями. Планируется, что всю информацию спасатели смогут получать до прибытия на место.

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