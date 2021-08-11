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В Москве артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали за оборот оружия

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В здании Московского государственного академического театра «Русская песня» задержали артиста ансамбля Надежды Бабкиной Дмитрия Шакина. Его подозревают в обороте оружия. Об этом в среду, 11 августа, сообщает сайт kp.ru.

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По данным издания, за неделю до задержания правоохранители нашли в лесу пистолет. Позже было выявлено, что оружие является настоящим, однако серийный номер на нем был подтерт, что указывает на попытку сокрытия пистолета. Полицией было возбуждено уголовное дело и начата проверка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка вышли на артиста ансамбля Надежды Бабкиной — Дмитрия Шакина. Мужчина поехал в отдел полиции, не сопротивляясь.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском государственном академическом театре «Русская песня», расположенном на Олимпийском проспекте был задержан 38-летний подозреваемый. Ему вменяется 222 статья уголовного кодекса. Это статья о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия, максимальный срок по ней составляет 5 лет», — сообщил источник издания.

26 июля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в 25 регионах страны 45 подпольных изготовителей оружия. Из незаконного оборота в ходе операции были изъяты 272 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, самодельное стреляющее устройство («авторучка»), 439 артиллерийских боеприпасов и мин, а также гранаты, патронов и взрывчатка.

1 июля Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за оборот оружия. Согласно документу, незаконное хранение, приобретение, передача, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказывается лишением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет.

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