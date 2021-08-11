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Москвичам пообещали теплую и дождливую погоду

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Погода в Московском регионе будет облачная и дождливая. Об этом в среду, 11 августа, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По словам синоптика, дожди сбили жару и в Москве в среду, 11 августа, с утра +21,3 градуса. «Причина — обилие дождевых облаков. Из-за близости атмосферных фронтов будет преобладать облачная погода с дождями различной интенсивности. Такая погода сохранится и в четверг. Не исключено, что дожди к этому времени усилятся», — отметила Волосюк в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом специалист отметила, что еще рано говорить о наступлении хмурой осени. К выходным небо прояснится, дожди прекратятся, а температура воздуха прогреется до +25 градусов. Это подходящее время для прогулок на открытом воздухе и приема солнечных ванн.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жители Москвы ощутят на себе «прощальный поцелуй» лета, передает НСН. Он отметил, что в субботу и воскресенье ожидается гребень антициклона — будет солнечно, без осадков.

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