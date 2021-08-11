Возбуждено дело по факту смерти женщины в роддоме Первоуральска

Свердловские следователи СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела после гибели роженицы в роддоме Первоуральска. Об этом сообщил источник в следственных органах.

«В рамках следствия будет установлена вина врачей или ее отсутствие», — отметил инсайдер в беседе с ИА «Ура.ру». Экспертизы и другие следственные действия помогут определить состав преступления и круг обвиняемых.

Жительница Ревды скончалась в начале июля в роддоме Первоуральска после рождения пятого ребенка. Малыш здоров. У женщины открылось послеродовое кровотечение, спасти ее жизнь врачам не удалось.

Ранее в подмосковных Мытищах скончались 38-летняя женщина и ее новорожденный ребенок. 25 февраля она родила в домашних условиях, не вызывая скорую помощь. После родов состояние матери и ее новорожденной дочери ухудшилось. Их доставили в реанимационное отделение больницы. Несмотря на медицинскую помощь, роженица и младенец не выжили.