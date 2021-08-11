В Москве мужчину вытолкнули с пятого этажа во время драки

Уголовное дело возбуждено в Москве по факту покушения на убийство мужчины, которого скинули из квартиры на пятом этаже. Об этом старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в среду.

«По данным следствия, утром 11 августа 2021 года в квартире на Балаклавском проспекте во время распития спиртных напитков в компании мужчин произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой один из мужчин был скинут с высоты пятого этажа», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Пострадавший мужчина выжил. В тяжелом состоянии с различными травмами его доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь.

По словам представителя ГСУ СК, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи работают на месте происшествия, выясняются подробности случившегося. Двоих знакомых потерпевшего проверяют на причастность к совершению преступления.

Ранее, 6 августа, следователи направили в суд ходатайство об аресте Леонида Кудрявцева, выбросившего из окна двухлетнего ребенка в Москве.

О том, что отец выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры, расположенной на пятом этаже в жилом доме по улице Шумилова, стало известно ранее, 4 августа.

По имеющимся данным, у ребенка диагностированы серьезные травмы — многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик находится в тяжелом состоянии, он потерял много крови.