Суд оставил под арестом пошутившего про русских комика Мирзализаде

Суд оставил под арестом комика Идрака Мирзализаде, обвиняемого в разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщает в среду, 11 августа, РЕН ТВ.

Скандал произошел после высказывания Мирзализаде о любви русских к фекалиям. Дополнительно комик выдал монолог, посвященный расизму арендодателей, которые отказывают в съеме квартир россиянам с «непривычными именами». По рассказу Мирзализаде, когда ему удалось снять жилье, он обнаружил, что жившие до него русские квартиросъемщики измазали матрас фекалиями.

30 июля прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении комика. В результате проведенной экспертизы было установлено, что обвиняемый сделал заявление, которое содержит признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности.

Ему грозил штраф в размере до 20 тыс. рублей либо обязательные работы, либо административный арест до 15 суток.

9 августа Мерзализаде арестовали на 10 суток. В суде комик извинился перед людьми, которые неправильно поняли его шутку. Однако он не признал вину. Он отметил, что шутка была выдернута из контекста и для неподготовленного зрителя звучит ужасно.

По словам главы AVG Legal Алексея Гавришева, действующее законодательство не позволяет разграничить шутки от оскорблений. Решение суда, по его словам, стало профилактической мерой для дальнейшего творчества Мирзализаде.