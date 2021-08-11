Резкий рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Волгоградской области

В Волгоградской области зарегистрировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в первые дни августа. Число заболевших увеличилось на 5,5%.

По данным Роспотребнадзора, чаще за медицинской помощью обращаются взрослые. До 68% заболеваемости приходится на местных жителей старше 15 лет. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

По результатам вирусологического исследования выявлена циркуляция парагриппа, риновируса и бокавируса. Последний из них относится к новому роду, обнаруженному в 2005 году. Чаще всего бокавирус выявляют у малолетних детей.

В июле 2021 года всплеск заболеваемости ОРВИ был выявлен в Хабаровске. Эпидемический порог оказался превышен в 1,7 раза.