Свыше 36 млн рублей направили на очистку пруда под Казанью

Росводресурсы выделили свыше 36 млн рублей на очистку пруда в селе Державино в Татарстане. Работы проведут на площади 34 га акватории.

Пруд находится возле Никольской церкви 1715 года постройки. На текущий момент треть пруда затянута ряской, водоем зарос рогозом и тростником. Специалисты планируют очистить дно от иловых отложений и лишней растительности. Кроме того, растения ликвидируют на 7,2 км береговой линии. Об этом сообщает InKazan.ru.

После очистки пропускная способность пруда увеличится, улучшатся условия для местных жителей.

Всего в рамках нацпроекта «Экология» Татарстан получит 217,8 млн рублей на очистку водоемов. Работы завершат в 2021 году.