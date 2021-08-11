В посольстве РФ прокомментировали информацию о беспорядках в Литве

Граждане РФ не пострадали в ходе беспорядков в Вильнюсе, информации о задержании россиян нет. Об этом рассказали в среду, 11 августа, в российской дипмиссии в Литве.

По словам собеседника «РИА Новости» также нет сведений о том, что кто-то из россиян был задержан в результате акций протеста. Таким образом представитель дипмиссии прокомментировал информацию о задержании 26 человек после данных беспорядков.

«Если граждан Российской Федерации задерживают, нас обычно уведомляют. Таких уведомлений нам не поступало», — сообщили в российском посольстве.

10 августа в Вильнюсе прошли протесты ковид-диссидентов. В ходе акций митингующие не давали литовским депутатам покинуть правительственное здание сейма, и сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников протестного движения.

По предварительной информации, в результате волнений есть несколько пострадавших, в числе которых один чиновник и один полицейский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спустя день допустила, что власти страны лишают своих же граждан возможности выражать гражданскую позицию. Она задалась вопросом, какие формы выражения гражданской позиции, по мнению литовского МВД, являются правильными, с учетом того что руководство республики «постоянно учило сопредельные страны демократии».