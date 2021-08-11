Задержанным экс-чиновникам Северной Осетии предъявили обвинение в растрате

Бывшим высокопоставленным чиновникам Северной Осетии предъявили обвинение в растрате 180 млн рублей при покупке недвижимости по завышенной стоимости. Об этом в среду, 11 августа, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Речь идет о бывшем председателе правительства Северной Осетии Сергее Такоеве, экс-министре туризма республики Алане Диамбекове и гендиректоре ОАО «ОЗАТЭ» Аиде Габараевой.

По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, находясь на указанных должностях, а также Габараева и другие лица обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Следствие просит суд избрать всем задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурантов дела о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) задержали накануне. У них провели обыски.

Такоев возглавлял правительство Северной Осетии с мая 2012 года по июнь 2015-го.