Пришествие Месси: почему мир боготворит аргентинца

Лионель Месси заявил, что абсолютно счастлив после перехода в «Пари Сен-Жермен» и переезда во французскую столицу. Болельщики «Барселоны» скорбят об уходе аргентинца и хоронят осиротевший испанский клуб. Миллионы фанатов по всему миру поддерживают своего кумира и продолжают поклоняться ему. Адепты культа Месси из Индии и других стран – в фотогалерее «Известий»