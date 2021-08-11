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Пришествие Месси: почему мир боготворит аргентинца

Куклы, татуировки и иконописные образы футболиста
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Индия
Фото: Global Look Press/REUTERS/Rupak De Chowdhuri
Лионель Месси заявил, что абсолютно счастлив после перехода в «Пари Сен-Жермен» и переезда во французскую столицу. Болельщики «Барселоны» скорбят об уходе аргентинца и хоронят осиротевший испанский клуб. Миллионы фанатов по всему миру поддерживают своего кумира и продолжают поклоняться ему. Адепты культа Месси из Индии и других стран – в фотогалерее «Известий»
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рисование
Фото: REUTERS/Rupak De Chowdhuri
32-летний житель Калькутты Ранджан Курми, фанат сборной Аргентины, решил на всякий случай нарисовать Лионеля перед матчем с Исландией во время Чемпионата мира-2018
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икона
Фото: REUTERS/Adam Davy
Аргентинские болельщики пришли на мундиаль с изображением Месси в виде святого
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фанат
Фото: REUTERS/Albert Gea
Испанский фанат «Барселоны» увековечил лучшего бомбардира на своей спине
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фанаты
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Zhang Fan
Сражение за автографы аргентинца во время церемонии вручения «Золотого мяча» в Цюрихе
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Фото: Global Look Press/Pressefoto ULMER/Markus Ulmer
Фанаты поддерживают Месси на матче Лиги чемпионов «Челси» - «Барселона»
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фанаты
Фото: Global Look Press/ Andreas Gebert/dpa
Аргентинцы в Нижнем Новгороде во время встречи национальной сборной с Хорватией в рамках ЧМ-2018
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фигурка
Фото: Global Look Press/MAGICS / Peter Schatz
На встречу сборных Аргентины и Франции в Казани фанаты принесли своего Месси
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фанат
Фото: Getty Images/Quality Sport Images
Счастливая футболка в руках болельщика на встрече «Барселоны» с мадридским «Райо Вальекано»
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Месси
Фото: Getty Images/Bob Levey
Один из поклонников не смог сдержать эмоций и выбежал на поле, чтобы поклониться кумиру перед полуфинальным матчем Кубка Америки-2016
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изображение
Фото: Getty Images/Costfoto/Barcroft Media
Шанхай поздравляет Месси, принесшего своей команде долгожданный Кубок Америки
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мальчик
Фото: Getty Images/Сhloe Knott - Danehouse
Юный поклонник с личным Месси под мышкой следит за ходом борьбы между «Барселоной» и «Манчестером» в матче Лиги чемпионов
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Икона
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Так фанаты переживали за Месси в Санкт-Петербурге, во время встречи со сборной Нигерии
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