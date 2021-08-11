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Около трети дорог отремонтировали в Ленинском округе Омска

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В этом году в Омске на территории Ленинского округа планируют отремонтировать 52 тротуара и 29 проездов. На сегодняшний день рабочие привели в порядок 16 тротуаров и 11 проездов.

Работы проходят в соответствии с графиком. Указанные цифры означают, что отремонтировали чуть более 30% тротуаров и проездов, указанных в плане, отмечает ИА «Город55».

«Ежегодно администрация округа совместно с комитетами общественного самоуправления на основании обращений граждан и систематических объездов территории округа формирует адресные перечни тротуаров и проездов, подлежащих обустройству и ремонту в следующем году», — пояснили в пресс-службе мэрии Омска.

Особое внимание уделено развитию пешеходной инфраструктуры в секторе индивидуальной жилой застройки и ремонту проезжей части дорог, не имеющих усовершенствованного покрытия, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, в Омской области завершается строительство новой дороги, которая пойдет в обход поселка Магистрального. Объект соединит трассу Троицкое — Чукреевка с улицей Кирпичной в поселке. Протяженность обхода составит 1,84 км. Дорога необходима для того, чтобы большегрузный транспорт не заезжал на улицы Магистрального. На строительство дороги власти направили свыше 100 млн рублей. Работы должны завершиться к концу августа.

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